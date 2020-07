Meloni: "Paesi frugali fregano ricchezza Italia"

Fotogramma

"Ci saranno tagli alla politica agricola comune, quindi meno risorse per i nostri agricoltori, per favorire i Paesi del Nord, Olanda e compagnia cantante, che si chiamano 'frugali'... peccato che si fregano qualche miliardo, nei paradisi fiscali, di ricchezza prodotta in Italia di aziende che le tasse poi le pagano in Olanda". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, in un flash mob con gli agricoltori a Bovolone (Vr).