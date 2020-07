Open Arms, Bongiorno: "Sequestro Ocean Viking a fini elettorali era lecito?"

Adnkronos /Cristiano Camera

"Poco fa Salvini ha detto 'Avete deciso di votare contro di me', e mi chiedo se la domanda di autorizzazione avesse riguardato anche Conte e gli altri ministri coinvolti, come sarebbe stato il voto? L'Ocean Viking durante il Conte 2 è stata bloccata giorni perché si era in attesa delle elezioni regionali in Umbria, e mi chiedo, esiste nel codice penale una scriminante per cui se il sequestro è per fini elettorali è lecito? Non colgo la differenza..quello di Salvini era un presunto sequestro per salvare la Patria l'altro un sequestro a fini elettorali". Così Giulia Bongiorno (Lega), intervenendo al Senato sul caso Open Arms.