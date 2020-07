Open Arms, don Biancalani: "Colpito da voto del Senato, spero segni un cambio di passo"

(Fotogramma/Ipa)

"Una giornata importante per l’umanità scartata e abbandonata". Don Massimo Biancalani, il prete dei migranti, confida di essere rimasto "colpito" dal voto del Senato che ha dato l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, ex ministro dell'Interno, per la vicenda della Open Arms. "Temevo compromessi dell'ultima ora - osserva all'Adnkronos - e invece non è andata così. Da sacerdote vivo nella speranza e spero che questa giornata segni un cambio di passo".

"E giusto - dice ancora il sacerdote- che Salvini, orchestratore, prenda le sue responsabilità rispetto a errori clamorosi che contraddicono la Costituzione. Non posso immaginare che il popolo italiano accetti che le persone vengano lasciate in mezzo al mare". Dice don Biancalani che a causa delle politiche portate avanti dal governo giallo-verde "si stanno ancora pagando le conseguenze di situazioni ingestibili per le stesse prefetture".