Open Arms, De Falco: "Pochi voti di scarto, livello desolante"

"Bene il sì del Senato all'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini per il caso Open Arms. Ci si difende nel processo. Tuttavia, uno scarto così esiguo (149 sì e 141 no) è indice del desolante livello morale del nostro Paese". Lo dichiara all'Adnkronos il senatore del Gruppo Misto Gregorio De Falco, ex M5S. "Il non aver indicato il porto di sbarco - osserva il capitano di fregata - rappresenta l'omissione di un atto la cui responsabilità ricade esclusivamente in capo all'ex ministro dell'Interno. Il suo comportamento non corrispondeva al preminente interesse pubblico".