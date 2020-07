Open Arms, Grasso: "Aula consenta a magistrati di procedere contro Salvini"

Fotogramma

"L'Aula deve consentire alla magistratura di procedere contro il ministro Salvini". Così il senatore di Leu, Pietro Grasso, in Aula, durante il dibattito in vista del voto sulla richiesta dei tribunale dei ministri di Palermo di giudicare l'ex ministro dell'Interno per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, sottolineando che Leu voterà per il processo al senatore Salvini.

Grasso, ricapitola le tappe della vicenda: "Conte stesso aveva sottolineato - ricorda - come anche i paesi europei, a un certo punto, avevano dato il via libera alla distribuzione dei migranti nei paesi europei, cosa che a quel punto avrebbe dovuto non più impedire lo sbarco". "Noi dobbiamo discutere se agì per interesse dello stato o interesse pubblico", dice l'ex presidente del Senato, che ricorda come sia la "terza volta in meno di due anni, dopo caso Diciotti e Gregoretti, che siamo chiamati a prendere posizione".