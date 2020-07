Open Arms, oggi il voto del Senato su Salvini

(Foto Fotogramma)

Oggi il Senato voterà - con risultato atteso per le 18 - sulla richiesta di processo a Matteo Salvini, finito nel mirino dei giudici per la vicenda Open Arms, la nave di una Ong spagnola, bloccata in mare lo scorso agosto, con oltre 150 migranti a bordo. I senatori, dopo il voto contrario della Giunta per le autorizzazioni, si dovranno esprimere a maggioranza sull'ex ministro dell'Interno leghista, su cui pendono le accuse di "sequestro di persona plurimo aggravato e rifiuto di atti d'ufficio".

Pallottoliere alla mano, occorrono 160 voti: sulla carta voti di cui non dispone il leader della Lega, che potrà contare sui suoi 63 senatori, su quelli di Fdi (17) e su quelli di Fi (56): in totale 136 no al processo. Per il sì al processo, invece il Pd (35) e il movimento Cinque Stelle (95) e Leu (5). In totale, di partenza, 135 voti. A cui però si dovrebbero aggiungere i 18 dei renziani che in Giunta, lo scorso 26 giugno, non hanno partecipato al voto, riservandosi una ulteriore valutazione in vista del voto in Aula. E' stato lo stesso Renzi ieri sera a ribadire la posizione di Italia Viva: “Su Salvini noi leggiamo le carte e poi decidiamo".

"Ho agito con Conte, era nel programma", ha affermato ieri Salvini in conferenza stampa al Senato per presentare alcune proposte della Lega sulla ripartenza post-Covid. ''Mi aspetto che il voto di domani (oggi, ndr) esprima dignità, onestà e correttezza", spiega, aggiungendo: ''Se poi dovrò andare al processo per difendere il mio Paese, non sarà il primo né l'ultimo e lo farò serenamente''. E ancora: "Non ritengo che ci sia stato alcun errore, men che meno nessun reato. Se qualcuno domani in Aula riterrà che sia stato commesso un reato, ne risponderanno in tanti, visto che sono scelte prese collegialmente con alcuni interventi presi per iscritto". Poi la battuta: ''Vuol dire che eventualmente il presidente del Consiglio mi accompagnerà un po' a Catania e un po' a Palermo e prenderemo una granita...''.

