Open Arms, Salvini: "Contro di me festeggiano i Palamara e gli scafisti"

(Afp)

"Contro di me festeggiano i Palamara, i vigliacchi, gli scafisti e chi ha preferito la poltrona alla dignità. Sono orgoglioso di aver difeso l'Italia: lo rifarei e lo rifarò, anche perché solo in questo luglio gli sbarchi sono sei volte quelli dello stesso periodo di un anno fa, con la Lega al governo". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini dopo il sì del Senato al processo. "Vado avanti, a testa alta e con la coscienza pulita, guarderò tranquillo i miei figli negli occhi perché ho fatto il mio dovere con determinazione e buonsenso. Mi tengo stretto l’articolo 52 della Costituzione ('la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino') e ricordo le parole di Luigi Einaudi: 'Quando la politica entra nella giustizia, la giustizia esce dalla finestra'. Non ho paura, non mi farò intimidire e non mi faranno tacere: ricordo che per tutti i parlamentari, presto o tardi, arriverà il giudizio degli elettori".

"Non c’è processo 'alla Palamara' che possa cancellare la volontà popolare. Avanti tutta, Amici. Siamo una splendida Comunità, e siamo nel giusto" twitta il leader della Lega Matteo Salvini.