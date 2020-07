Toninelli: "Salvini marchettaro". Lega: "Vergogna, fai schifo"

(Fotogramma)

"Che Salvini sia il più grosso marchettaro della politica, che vive soltanto di consenso creato dalla macchina della propaganda, funge soltanto da risonanza delle parole non dei fatti". Sono le durissime parole che l'ex ministro Danilo Toninelli pronuncia in collegamento con Stasera Italia, su Rete 4 dopo il voto con cui il Senato ha detto sì al processo per Matteo Salvini nel caso Open Arms. "Salvini commette un errore personale, pensa di essere al centro del mondo. Se fa una stupidaggine, va davanti ad un tribunale. Noi veniamo additati come quelli che hanno cambiato idea", dice Toninelli.

"Io ho seguito il caso della Diciotti. Era l'estate 2018 e io con Salvini parlavo continuamente. Io gestivo l'attracco delle navi fino a terra e lui gestiva l'ordine pubblico a terra, si parlava con Conte. Ha fatto il casino con l'Open Arms ad agosto 2019, non lo vedevamo in Consiglio dei ministri dal 17-18 luglio. Lui era in piazza o in spiaggia a bere mojito, aveva già creato una crisi di governo e ha fatto tutto da solo", aggiunge.

Immediata la reazione della Lega, dal proprio profilo Twitter. "Questo signore su Rete 4 ha appena affermato che 'Salvini è il più grande marchettaro della politica'", si legge in un post abbinato ad una foto di Toninelli. "Bene, non abbiamo dubbi. Toninelli, vergognati: fai schifo".