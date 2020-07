Crimi: "Commissioni? Patti rispettati, incidente solo in Agricoltura"

Fotogramma

"Tutto questo dramma di non aver saputo difendere la capacità del M5S di imporsi nella maggioranza mi sembra non ci sia... qualcuno non ha rispettato i patti, è successo nella Commissione Agricoltura" del Senato, "per il resto, gli accordi presi sono stati tutti rispettati". Lo ha detto a SkyTg24 il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, a proposito delle polemiche sul rinnovo delle Commissioni parlamentari.

Per il sottosegretario grillino Alessio Villarosa servirebbe un vero capo politico: "Alle polemiche personali - replica Crimi - non rispondo".

"Il M5S ha espresso da tempo la sua posizione sulla non adeguatezza e la pericolosità" del Mes e quella posizione "rimane", ribadisce quindi Crimi. "Non abbiamo un documento che ci attesti con certezza che non ci sono condizioni", osserva il viceministro dell'Interno, spiegando che bisognerebbe, in tal caso, modificare i Trattati "ma a quel punto non è più il Mes, è un'altra cosa".