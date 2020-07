Fontana: "Non sarò a festa Lega, ho bisogno di riposo"

Foto Fotogramma

"Il mio fisico mi ha avvertito: 'Attilio prenditi qualche giorno di riposo'. Sono quindi costretto a disdire tutti gli impegni di oggi e domani e con estremo rammarico non potrò essere presente questa sera a Cervia per incontrare la famiglia della Lega". Lo scrive su Facebook, il governatore della Lombardia, il leghista Attilio Fontana: "Pochi giorni di riposo, lunedì al lavoro come sempre!"