Prodi: "Conte nuovo me? Speriamo di più"

(Fotogramma)

''Io spero che Conte possa essere anche di più, non c'è limite alla provvidenza... però, il quadro politico era diverso quando io ero al governo" dichiara l'ex premier Romano Prodi ospite di 'Agorà Estate' parlando del governo . ''Io avevo un'idea precisissima di mettere insieme tutti i riformisti", ricorda. Prodi risponde poi con una battuta quando gli chiedono se il premier Giuseppe Conte possa essere un nuovo Prodi: ''Ora non so se Conte abbia questo disegno - sottolinea l'ex premier - perché fino ad ora ha messo delle pezze al sistema... Ma i discorsi di proposte forti e cambiamenti debbono venir fuori adesso''.

Poi parlando di Europa, Mes e Recovery Fund, Prodi dice: "Forza Italia sui temi europei ha votato fino ad ora per l'Europa. Fi vota per il Mes. Su altre cose è inguaribilmente legata alla destra, ma ha sempre votato in favore della solidarietà europea, anche perchè è sempre legata a Ppe e non può permettesi balletti e differenziazioni troppo forti".