Scuola 0-6 anni, c'è l'accordo sulle linee-guida

Foto Fotogramma

Governo, Regioni, Comuni e Province hanno raggiunto l’accordo sulle linee guida sulla scuola da 0 a 6 anni. La Conferenza Unificata ha approvato il parere sul documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia.

Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia ha presieduto una seduta straordinaria della Conferenza Unificata, in videoconferenza dal palazzo della Stamperia, anche con la viceministra dell’Istruzione Anna Ascani.

Collegati da remoto il presidente del Molise Donato Toma per la Conferenza delle Regioni; il presidente dell'Anci Antonio Decaro per i Comuni; il presidente dell'Upi Michele De Pascale per le Province; oltre a Regioni e ministeri competenti per i provvedimenti all'ordine del giorno.