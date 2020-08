Botta e risposta Zingaretti-Salvini sulle mascherine

Foto Fotogramma

Botta e risposta tra Nicola Zingaretti e Matteo Salvini sulle mascherine. A innescarlo è stato il segretario del Partito Democratico, che in un'intervista a Fanpage ha affermato: "Il tema oggi è non far rialzare la curva. E quindi continuare a dire a tutti, contro gli scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina, che ci sono tre cose semplici che bisogna fare: mascherina, distanza di sicurezza e igiene delle mani". Non si è fatta attendere la replica del leader leghista: "Zingaretti -ha detto Salvini- farebbe bene a non fare battute sulle mascherine. Ci sono scellerati che usano soldi pubblici per comprare mascherine fantasma e infatti sono in fondo alle classifiche di gradimento dei cittadini...".