Migranti, Salvini: "Governo incapace e pericoloso"

(Afp)

"Governo incapace e pericoloso. La giustizia la faranno gli italiani con il voto". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a proposito della gestione dell'immigrazione. "Mentre sbarcano altri 250 immigrati a Lampedusa, il governo annuncia modifiche ai Decreti sicurezza per premiare le Ong, aiuta la Francia a sigillare i confini per tenere i clandestini in Italia e il Pd rilancia la cittadinanza facile".