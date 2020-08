Strage Bologna, Violante: "Emergono elementi nuovi su mandanti"

Foto Fotogramma

"Stanno emergendo elementi nuovi sui mandanti di quella strage, ed è importante dal punto di vista storico e politico, anche se non si conosce l'esito giudiziario. Ma la strage di Bologna si inserisce in un clima di altre stragi di terrorismo di estrema sinistra e di estrema destra. Siamo in lutto morale ma abbiamo vinto contro un sistema eversivo che non ce l'ha fatta. E' importante ricordarlo per non piangerci addosso". Così all'Adnkronos l'ex presidente della Camera Luciano Violante, che sulla desecretazione degli atti della strage di Bologna come altre tragedie, conclude: "E' bene rileggere gli atti a distanza di anni, perché vengono meno i condizionamenti contingenti".