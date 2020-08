Zingaretti: "Chi per 4 voti invita a togliere la mascherina si augura la pandemia"

(Fotogramma)

"Chi per raccattare consenso dice agli italiani di togliersi la mascherina si augura che riesploda la pandemia. Per 4 voti non gli interessa di mettere a rischio la vita delle persone che rischiano di ammalarsi e morire, come sta accadendo in tutti i Paesi dove si è abbassata la guardia". Lo scrive su Facebook Nicola Zingaretti. "Difendiamo le famiglie, gli imprenditori e i lavoratori che non possono fermarsi di nuovo per colpa degli irresponsabili. Si può fare in piena sicurezza. Lo vediamo tutti i giorni nei negozi, nei bar, al mare o in montagna, dove chi lavora e chi consuma, giustamente, con sacrificio, si protegge", prosegue. "Difendiamo gli operatori della sanità che anche in queste ore guardano sconcertati quanto sta avvenendo. Difendiamo l'Italia", conclude il leader del Pd.