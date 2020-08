Caso Gregoretti, fonti Lega: "Chigi ha inviato documenti richiesti solo oggi"

Fotogramma

Secondo quanto riferiscono fonti della Lega, "solo oggi, lunedì 3 agosto 2020, Palazzo Chigi ha provveduto a inoltrare una risposta dopo la richiesta della difesa del senatore Matteo Salvini, formulata ufficialmente il 25 maggio 2020 a proposito del caso Gregoretti. Gli uffici del Presidente del Consiglio avevano spedito il materiale a un indirizzo mail errato - perché non riferibile allo studio dell’avvocato Giulia Bongiorno - e quindi niente è stato ricevuto prima di oggi e in particolare nessun documento era arrivato il 3 luglio scorso come immaginato da indiscrezioni di stampa a proposito della nota a firma del segretario generale di Palazzo Chigi Roberto Chieppa".