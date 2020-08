Conte in prima pagina su le Figaro: "Esce rafforzato da crisi Covid"

Immagine di repertorio (Palazzo Chigi)

"Covid, rilancio: in Italia, Conte esce rafforzato dalla crisi". Con questo titolo al centro della prima pagina, il quotidiano francese 'Le Figaro' celebra l'inagurazione del nuovo ponte di Genova che avrà "un'aria di consacrazione" per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una giornata che in Italia segna "un ritorno alla speranza" ed è un simbolo di "rinascita".

Sul coronavirus, Conte "ha agito come una sorta di esploratore in Europa sin dal 30 gennaio", e oggi "l'Italia è uno dei paesi europei dove la situazione sanitaria sembra più o meno sotto controllo", nota il giornale. Conte ha anche "giocato un ruolo chiave" per arrivare all'accordo europeo sul Recovery Fund, continua il quotidiano, sottolineando il suo "talento di negoziatore che ha permesso all'Italia di ricevere non meno di 209 miliardi di aiuti dall'Europa".

"Conte appare infine il leader naturale della maggioranza Movimento 5 Stelle-Partito democratico", aggiunge Le Figaro, ricordando come raccolga nei sondaggi il 43,9% di pareri favorevoli e sia considerato dal 30% degli italiani come "il miglior presidente del Consiglio dal 1994".

"Tutto si svolge - rimarca il quotidiano- come se una nuova fase politica si stia finalmente aprendo per l'Italia, più pronta a reagire alle crisi. la questione è se saprà approfittare di questo stato di grazia e questa pioggia di fondi europei".