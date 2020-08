"No a Museo su fascismo", Anpi chiede ritiro mozione a Roma

(Fotogramma)

"Apprendiamo, dai mezzi di informazione, che è in programma la discussione in consiglio comunale della mozione n. 264/2020, che si propone di far nascere a Roma, in uno dei siti d'archeologia industriale, un Museo sul fascismo, collegato a un centro studi che utilizzi anche le nuove tecnologie, aperto a un vasto pubblico. Dopo aver letto la mozione siamo allarmati". Lo sottolineano l'Anpi provinciale di Roma Associazione nazionale Partigiani d'Italia, l'Aned Roma-Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, l'Anppia Roma-Associazione nazionale perseguitati Politici Italiani Antifascisti, la Fiap Roma e Lazio- Federazione italiana Associazioni partigiane, l'Irsifar-Istituto Romano per la storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza, l'Anei Roma-Associazione nazionale ex internati nei lager nazisti, Anpc Roma e Lazio-Associazione nazionale partigiani cristiani e il Circolo Gianni Bosio.

"Non si prevede esplicitamente un museo sui crimini del fascismo, sull'esempio di quanto realizzato in Germania, ma semplicemente sul fascismo - continuano - Immaginiamo quanti non vedano l'ora di poter dimostrare che il fascismo ha fatto anche cose buone. Nella mozione si fa inoltre riferimento sia al nazismo che alla guerra fredda e si arriva a citare il museo in Ungheria che a Budapest, oscenamente, accomuna nazisti e comunisti".

"Tutto ciò viene previsto per un Museo che verrà realizzato e gestito dalla prossima consiliatura capitolina, sui cui valori antifascisti nulla possiamo oggi prevedere, quando nel nostro paese non ci si vergogna più di citare Mussolini e dove il fascismo si esprime addirittura formando partiti che esplicitamente ad esso fanno riferimento e che tardano ad essere sciolti - concludono - Manifestiamo pertanto la nostra più viva contrarietà all'approvazione di simile mozione ed invitiamo i proponenti a ritirarla".