Salvini ai giovani: "Mettete mascherina dove serve"

(Fotogramma)

"Usate la testa, rispettate le distanze di sicurezza e fate attenzione, ma vivendo. Mettete le mascherine nei posti dove serve". Nuovo appello del leader della Lega Matteo Salvini ai giovani, sull'utilizzo delle mascherine per la sicurezza contro il coronavirus, durante l'intervista a Sky Tg24.

Salvini, in una recente apparizione a Milano Marittima, è stato protagonista di una conversazione con un bambino invitato sul palco. "Siamo distanti, puoi toglierla la mascherina se vuoi, se ritieni", ha detto il leader del Carroccio. "Mi piace molto questa mascherina. E' veneta e io sono veneto. Sono di Padova", ha replicato il giovane interlocutore.

Nelle ultime settimane, Salvini ha evitato di indossare la mascherina in una serie di appuntamenti. In particolare, il leghista non ha utilizzato il dispositivo di protezione nel convegno andato in scena una settimana fa al Senato.