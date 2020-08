Autonomia, Boccia: "Avanti per completa attuazione"

Fotogramma /Ipa

"Le parole di Mattarella ci riempiono di orgoglio per il lavoro fatto in questi mesi difficili della pandemia e nella gestione delle Regioni. Andiamo avanti per la attuazione della Costituzione e completare fino in fondo l’attuazione del Titolo V". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia uscendo dal Quirinale dopo l’incontro tra i governatori e il Capo dello Stato.