Calenda: "Renzi? Un partito insieme no, ma un governo più ampio..."

"Ci sono due ostacoli insormontabili per fare una alleanza insieme a Renzi, l’appartenenza a questo governo e il modo di fare politica. Ma una cosa è fare un partito insieme, altro è fare domani un governo più ampio". Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione.

"Il nostro obiettivo è strappare riformisti e popolari dall'abbraccio mortale di populisti e sovranisti e ricostruire l’Italia", ha detto ancora Calenda presentando l'arrivo in Azione di Enrico Costa e continuando: "Se c'è un luogo, come Azione, in cui le istanze riformiste sono più potenti Pd e Forza Italia possono staccarsi o la condanna del Paese è votare sempre per gli estremisti. Per me Forza Italia non può aver esaurito la sua spinta e nel Pd gli elementi riformisti non possono, come oggi, fare come facevano i miglioristi del Pci, che la mattina si alzavano, dicevano una cosa e nessuno se li filava".