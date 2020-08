Toninelli vs Salvini: "Mette e toglie mascherina in base ai sondaggi"

Fotogramma

"Abbiamo imparato a conoscere Salvini. Quando il sondaggio gli dice di togliersi la mascherina per acquistare consensi se la toglie, quando gli dice che deve mettersela allora se la mette. Zero interesse per la salute dei cittadini conta solo la rincorsa dei voti". Così, su Twitter, il senatore lombardo del MoVimento 5 Stelle Danilo Toninelli.