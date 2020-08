Beirut, anche Pirro (M5S) scivola sui 'libici'

Foto AFP

Anche la senatrice M5S Elisa Pirro, come il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, scivola sui "libici". In un tweet - poi corretto - la parlamentare pentastellata ha espresso la sua solidarietà al popolo "libico" dopo la tragedia di Beirut. In un successivo post Pirro ha ammesso lo sbaglio: "Ieri - scrive - ho commesso un errore, un lapsus corretto immediatamente. Mi dispiace che a latere di una immane tragedia come quella accaduta a Beirut faccia notizia un mio tweet. Rinnovo la mia profonda vicinanza al popolo libanese".