Minniti: "Io fuori da governo? Paganini non ripete"

Foto Fotogramma

"Ci sono politiche di distanziamento... Poi la cosa peggiore da fare è ripetere le cose. Paganini non ripete". Marco Minniti, ex ministro dell'Interno, a 'In Onda' risponde così alle domande sulla sua mancata presenza nel governo Conte.

"Il coronavirus ha cambiato il modo di gestire i contatti e i trasferimenti delle persone. Vale per chi viaggia in business class e per chi si sposta con i barchini. Tutto quello che è legale è compatibile con la salute. Le operazioni di accoglienza vanno fatte attraverso i corridoi umanitari. Gli sfollati dal Libano non devono portarli i trafficanti di esseri umani. Se dobbiamo fare una straordinaria operazione umanitaria verso il Libano, la deve fare l'Europa. Nessun paese può farcela da solo", aggiunge riferendosi alle politiche migratorie.