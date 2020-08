Blocco licenziamenti, nuovo vertice a Palazzo Chigi

Fotogramma

E' ancora aperta la discussione, nella maggioranza, sul Dl agosto. Ad occuparsene è un nuovo vertice di maggioranza , convocato a palazzo Chigi per le 12 con i capidelegazione e i ministri del Tesoro e del Lavoro. Al centro della discussione, in particolare, la proroga del blocco dei licenziamenti. Il Cdm, per il quale si era ipotizzato una riunione stasera, ancora non è stato convocato e potrebbe quindi slittare.