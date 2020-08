Coronavirus, pronto nuovo Dpcm

(Foto Adnkronos)

Un testo (relativamente) breve, che richiama le indicazioni dei precedenti Dpcm, aggiunge nuove disposizioni e dà il via libera ad alcune aperture. Il nuovo Dpcm sull'emergenza coronavirus, spiegano fonti di governo, è pronto e dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri domani.

Il testo ribadisce le precedenti prescrizioni, con l'obbligo dell'uso delle mascherine fino a fine mese, ma concede il via libera ad alcune attività, Fiere e navi da crociera su tutte. No, invece, alla riapertura delle discoteche. Per quel che riguarda le scuole, una nuova riunione del Comitato tecnico scientifico fissata per il 25 agosto servirà farà il punto sulle indicazioni da rispettare per l'apertura degli istituti.

Speranza: "Faremo ripartire alcune attività"