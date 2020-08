Regionali, ok Senato a decreto parità di genere: testo è legge

(Fotogramma)

Con 149 voti a favore, 98 astenuti e nessun voto contrario il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge per la parità di genere nelle liste per le elezioni regionali. Il provvedimento è quindi convertito in legge.

In precedenza, con 125 voti contrari, 51 favorevoli e 45 astenuti, il Senato aveva respinto la pregiudiziale di costituzionalità presentata dalla Lega al decreto legge.