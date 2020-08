Scuola, Lega: "Azzolina assume se stessa? Chiarisca"

Foto Fotogramma

“Azzolina chiarisca immediatamente se intende assumere sé stessa come dirigente scolastico. Il ministero dell’istruzione ha autorizzato l'assunzione di 450 presidi, vincitori del concorso del 2017. Concorso a cui prese parte anche la stessa Azzolina. Un ministro che assume sé stesso come preside sarebbe davvero il colmo. L’ennesima svista di un ministro che sta mandando la nostra scuola in rovina. Si dimetta”. Lo chiedono i capigruppo della Lega al Senato e alla Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari.