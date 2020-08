M5S, Giulia Grillo: "Non sto lasciando il Movimento"

(Fotogramma)

"Devo fare questo video perché in queste ore c'è stato un misunderstanding incredibile, per cui io sarei passata al Misto. Ovviamente non è così. Ho fatto una chiacchierata con un giornalista, lui mi chiede se farò il capogruppo e io rispondo che piuttosto me ne vado. E' stata una battuta provocatoria, che si fa in un momento di difficoltà ed esasperazione. Perché sì, questo è vero, ci sono cose che non vanno bene nel M5S, ma io questo l'ho sempre detto e lo continuo a dire". Lo precisa, in un video su Facebook, la deputata M5S Giulia Grillo, smentendo una sua imminente uscita dal Movimento.

"Spero di non dovermene mai andare dal M5S perché per me sarebbe molto doloroso come quando due fidanzati si lasciano ma ribadisco che bisogna rifondare la linea politica, riorganizzare il Movimento in maniera partecipata quindi niente cose calate dall'alto", ribadisce l'ex ministra della Salute.

Grillo poi torna sull'accesa assemblea di gruppo che si è svolta martedì scorso a Montecitorio: "Sono successe cose spiacevoli. Qualche componente della Commissione Finanze è stato sostituito forzosamente e a me questa cosa non è piaciuta. L'ho detto chiaramente anche al capogruppo Davide Crippa, che è una persona che stimo, ma ho dovuto stigmatizzare questo".