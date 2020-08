Salvini: "Conte merita processo per disastro senza precedenti"

(Fotogramma /Ipa)

"Ora emerge, dopo mesi di silenzi e di bugie, che il governo prima non chiuse le zone rosse colpite dal virus come richiesto, e dopo chiuse tutta Italia senza un valido motivo. Se io vado a processo per aver ritardato di qualche giorno lo sbarco di qualche immigrato, Conte e compagni dovrebbero rispondere del sequestro di milioni di italiani e di un disastro sanitario, sociale ed economico senza precedenti". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini commentando le ultime notizie sui verbali desecretati del Comitato tecnico-scientifico.