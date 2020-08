Scontro Gori-Gallera su zona rossa in Val Seriana

(Fotogramma)

"Che il Cts avesse raccomandato la zona rossa in Val Seriana lo sappiamo dal 3 marzo. Che accade poi? Il governo esita 4 giorni e poi opta per la zona arancio estesa a tutta la Lombardia. La Regione, invece si chiama fuori: la zona rossa non tocca a me. Ma non la chiede neanche al governo". Lo scrive su Twitter il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.

“Ma cosa dici? - replica su Twitter Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia - Abbiamo convocato il 4 marzo una riunione a Palazzo Lombardia con il ministro Speranza e lì abbiamo, io personalmente, chiesto la zona rossa e ottenuto l’impegno del ministro. Il 5 marzo arrivano ad Alzano 250 militari. Noi abbiamo fatto il nostro dovere”.