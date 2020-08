Aborto, Meloni: "Nuove linee guida RU486 balzo indietro per donne"

(Fotogramma)

"Le nuove linee guida sulla somministrazione della pillola RU486 senza ricovero ospedaliero obbligatorio, aggiornate dal Ministro della Salute Speranza, sono un balzo indietro per le donne e non un passo in avanti verso una maggiore 'libera autodeterminazione femminile' come vuol far credere la sinistra. Trasformare l'aborto farmacologico in una pratica casalinga 'fai da te' significa prima di tutto abbandonare a loro stesse le donne che ricorrono alla somministrazione della pillola, senza controllo medico, senza un sostegno psicologico e far vivere in solitudine un processo difficile e pericoloso". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

"Non calcolare il rischio potenziale che questa scelta comporta è da irresponsabili: si fa furore ideologico sul corpo delle donne, calpestando il principio della tutela della salute e contravvenendo anche a quanto contenuto nella legge 194/78, sulle condizioni di sicurezza richieste per l'interruzione volontaria della gravidanza", conclude Meloni.