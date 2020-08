Salvini ai contestatori: "Andate in cantiere invece di rompere"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Andate in cantiere invece di rompere le scatole!": così Matteo Salvini in comizio a Empoli, replicando ad alcuni contestatori. "Qui non ci sono i fascisti ma italiani orgogliosi di esserlo", ha aggiunto poi il leader della Lega. Che ha ringraziato il primo cittadino della città toscana: "Devo dire grazie al gentilissimo sindaco di Empoli che mi ha dato il permesso di venire... lei è una signora sinceramente democratica". "Empoli tornerà ad avere un tribunale per dare giustizia ai suoi cittadini" ha detto poi Salvini.