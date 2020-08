Bonus, Rivellini (FdI): "Voglio nomi 5 miserabili, calci nel deretano"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

“I 5 miserabili, parlamentari, che hanno avuto il coraggio di chiedere il bonus per le partite iva devono essere cacciati a calcioni nel deretano dalle istituzioni. A questi personaggi, a quante pare, non basta il loro stipendio da favola percepito ogni mese, hanno sentito il bisogno di scippare questo contributo a chi ne avrebbe avuto davvero bisogno. 600€ in periodo di pandemia erano per tante famiglie e professionisti un ristoro necessario. Uno dei 5 miserabili pare essere anche grillino, la dimostrazione finale dell’ipocrisia pentastellata che ha deposto le armi della rivoluzione e indossato il colletto bianco della ‘casta’”. Queste le parole di Enzo Rivellini, candidato alle elezioni regionali in Campania per Fratelli d’Italia.