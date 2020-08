Bonus, Zaia: "Al vaglio posizioni di tre consiglieri"

Fotogramma

"I tre consiglieri regionali hanno spiegato le loro posizioni e ora le stiamo vagliando". Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia intervistato da 'TvA' parlando del caso bonus Inps. ''Stiamo facendo tutte le verifiche del caso e acquisendo le informazioni, spero che anche gli altri partiti lo facciano", ha aggiunto. "Certo non è una bella situazione'', ha sottolineato ma è ''fondamentale avere la schiena dritta''.

"Faccio appello a chi ha una posizione perché dica 'io non ho chiesto il bonus' - ha aggiunto -. Un consigliere regionale ha obbligo di dire io non l'ho fatto, un parlamentare ha l'obbligo di dire io non l'ho fatto, così stiamo incentivando un dubbio strisciante".