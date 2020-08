Bonus, Monti: "Deputati lo hanno chiesto? Esseri spregevoli"

(Fotogramma)

“Dovremmo cercare di smettere di usare l’espressione ‘furbetti’ quando ci si riferisce a comportamenti che non vanno bene nella società civile. Come li definirei? Esseri spregevoli”. Mario Monti, ospite di In Onda, si esprime così sui deputati che avrebbero chiesto e ottenuto il Bonus Inps. “Certe volte i provvedimenti lasciano spazi e pertugi per deviazioni nella pratica. Ci vorrebbe un’indagine particolare per vedere quant’è responsabilità dell’Inps nell’applicazione o responsabilità nostra come legislatori”, aggiunge il senatore a vita.