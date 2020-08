M5S, Grillo: "Non voglio essere invischiato, ho fatto parte di un sogno"

(Fotogramma)

Beppe Grillo torna a parlare e lo fa con un videomessaggio sul suo Blog, in cui chiede "scelte coraggiose" sul piano dello sviluppo digitale. "E' parecchio tempo che non faccio video: non voglio apparire perché si dicono un sacco di cose e preferisco non essere invischiato", spiega il garante pentastellato. "Io ho fatto parte di un sogno che si è realizzato, il M5S, che oggi governa, partendo da un'idea di rete, di un Movimento senza sedi, tesori, soldi. Dall'idea che la rete è l'intelligenza condivisa, la politica condivisa, la società del futuro sarà condivisa con la rete. Da quello passerà qualsiasi cosa e noi ci perdiamo in discorsi completamente inutili, vuoti e senza senso. Ci vogliono scelte coraggiose, sostenendo lo sviluppo digitale dell'Italia con una visione industriale e di lungo periodo".