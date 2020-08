(Foto Fotogramma)

"Matteo Salvini ma non sei quello di "Roma ladrona"? E parli pure? Io i conti li metto in ordine, tu hai 49 milioni di motivi per scusarti con romani e italiani. Sei un chiacchierone. #GiùLeManiDaRoma". Lo scrive su Tweeter la sindaca di Roma Virginia Raggi.