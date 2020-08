Calenda: "Per Roma troviamo profilo giusto da sostenere insieme"

Fotogramma /Ipa

"Su Roma ci vuole qualcuno che abbia amministrato, non può essere gestita da chi non ha gestito niente, non affideremo mai una cosa così complicata a chi non ha esperienza. Troviamo un profilo, cerchiamo di sostenerlo insieme. Io faccio un altro lavoro, l'ho detto, sono in Europa, sto facendo altro". Lo ha detto Carlo Calenda, a 'Agorà', a proposito del nuovo sindaco di Roma.