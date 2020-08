Di Maio: "M5S è forza governo, continuiamo a combattere o restiamo a guardare?"

(Foto Afp)

"Il MoVimento 5 Stelle oggi è una forza di governo. Come forza di governo abbiamo abolito i vitalizi, introdotto la prima vera legge contro la corruzione, il 20 e il 21 settembre porteremo gli italiani a tagliare il numero dei parlamentari. Diciamocelo: senza il M5S al governo tutto questo non sarebbe mai successo. E se vogliamo continuare a cambiare le cose, dobbiamo prenderne contezza. La scelta è una: continuare a combattere per provare a cambiare il Paese o restare a guardare?". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio, ministro degli Esteri ed ex capo politico M5S, annunciando il suo voto favorevole ai due quesiti su Rousseau: il primo relativo all'esclusione del mandato dei consiglieri comunali dal computo dei due mandati e il secondo che consente le alleanze alle comunali con altre forze politiche.

"Ho partecipato io in prima persona alla formazione di due governi, sono pronto a testimoniare con i fatti che il MoVimento 5 Stelle senza molta ma molta elasticità e contro molta ma molta rigidità, non avrebbe mai portato Giuseppe Conte alla presidenza del Consiglio", ha sottolineato.

"Oggi siamo chiamati a votare su Rousseau per sbloccare il terzo mandato a Virginia Raggi e a tutti gli altri nostri Sindaci che vogliono ricandidarsi per un altro mandato. Io voterò Sì, credo che sia giusto. Perché il MoVimento si evolve e mai come in questo momento sta prendendo coscienza del fatto che perdere persone che abbiano maturato una tale esperienza come Virginia sarebbe suicida. Meglio tardi che mai". Lo annuncia con un post su Facebook Luigi Di Maio, ministro degli Esteri ed ex capo politico del M5S. "Siamo un movimento e i più grandi passi in avanti li abbiamo fatti quando abbiamo preso coscienza dei nostri limiti. Quindi - rimarca il titolare della Farnesina - io voterò Sì per dare la possibilità a un nostro sindaco di continuare a portare avanti l'esperienza già maturata nella propria città. Significa dare continuità a un lavoro, significa non lasciare tutto in sospeso, significa non dover ricominciare ogni volta da capo".

"Quasi cinque anni fa, quando Virginia Raggi è stata eletta, ero responsabile dei Comuni 5 Stelle. Ciò che è successo e abbiamo vissuto insieme nei primi mesi del suo mandato non ha precedenti storici. L'aggressione nei suoi confronti avrebbe schiacciato una mandria di bufali. In questi anni non sempre siamo stati d'accordo su tutto, ma è indiscutibile che su di lei si sia abbattuto un uragano e che solo insieme siamo stati più forti di tutto. E tutti oggi - scrive Di Maio - le riconoscono la capacità di aver sostenuto una pressione senza precedenti. Questo è molto utile per un amministratore, perché se sostieni una pressione del genere sostieni anche le pressioni dei malintenzionati che ronzano intorno alle casse della città".