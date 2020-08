Open Arms, Salvini: "3 ottobre Catania sarà capitale europea delle libertà"

(Fotogramma)

"Mancano 50 giorni al 3 ottobre, al processo di Catania. Ho chiesto che Catania per quella settimana sia la capitale europea delle libertà. Ho chiesto di organizzare iniziative, confronti pubblici e dibattiti sul tema delle libertà perché un processo politico a un ministro finito a processo per aver fatto il suo lavoro è qualcosa che non ha precedenti nella storia d'Europa. Catania sarà il fulcro del nostro modo di pensare". Così il leader della Lega Matteo Salvini in diretta da Forte dei Marmi, spiegando che "arriverò a processo il sabato mattina penso accompagnato da tanta gente, e quello che per qualcuno doveva essere un plotone d'esecuzione diventerà un punto di ripartenza eccezionale".

"Una settimana delle libertà contro l'oscurantismo e quella parte di magistratura politicizzata. Mancano 50 giorni all'alba, per me sarà l'alba e anche per gran parte dell'Italia e credo che la stragrande maggioranza degli italiani sia arrabbiata per questa privazione della libertà", dice.