Salvini: "Neanche pali della luce voteranno Raggi"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Penso che la Raggi si potrà godere gli ultimi mesi da sindaco di Roma e penso che non la rieleggeranno neanche i pali della luce. Non perchè è una cattiva persona, non è proprio capace". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite su Retequattro di 'Stasera Italia news'.