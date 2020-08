Aspi, Conte: "Negoziato durissimo, aspettiamo firme per mettere parola fine"

"Non voglio fare dichiarazioni polemiche, sicuramente abbiamo constatato con mano come sia stato faticosissimo, durissimo questo negoziato e ancora aspettiamo di sottoscrivere e di mettere le firme agli accordi finali, per scrivere la parola fine". Lo ha affermato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi a margine della cerimonia di commemorazione per i due anni dal crollo del ponte Morandi, parlando della trattativa tra Cdp e Aspi e commentando con i giornalisti le parole del portavoce del comitato dei familiari che ha parlato di "profonda arroganza da chi gestiva e gestisce l'infrastruttura". "Fino alla fine stiamo valutando tutti i dettagli, è ancora molto faticoso", ha aggiunto Conte.