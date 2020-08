Covid, Boccia: "Monitoraggio su discoteche, pronti a intervenire"

(Fotogramma)

"È quotidiano e sempre costruttivo il confronto con il presidente Bonaccini e l'intera conferenza dei presidenti sulle principali emergenze connesse alla prevenzione del Covid-19. Su discoteche e locali da ballo bene la prudenza e il rigore massimo applicato dalle regioni, compreso l'utilizzo delle mascherine imposto in ogni luogo in cui si creano assembramenti". Così il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia interpellato dall'Adnkronos sulla stretta delle regioni per evitare nuovi contagi da coronavirus nei locali da ballo e nei luoghi delle vacanze. "Le misure ulteriormente restrittive adottate confermano la continua e leale collaborazione con il governo. Continueremo nelle prossime ore il monitoraggio costante pronti a ogni intervento", conclude Boccia.

Covid, stretta su discoteche per Ferragosto

Speranza: "Grazie a chi si divertirà rispettando le regole"