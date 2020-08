Renzi-Calenda, pace fatta su Twitter

Fotogramma

Pace fatta via Twitter tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Dopo una serie di polemiche, il leader di Iv e quello di Azione, in uno scambio di tweet, si sono riconosciuti "rispetto". "Considero Renzi il miglior PDC degli ultimi 40 anni, anche da qui discende la delusione per la sua linea politica oggi. Dopodiché ci siamo parlati e chiariti. Dunque niente più polemiche. Ognuno segue il percorso che ritiene più giusto per il paese. Con rispetto reciproco", ha scritto Calenda.

A stretto giro, la risposta di Renzi: "Ricambio affetto e stima. Abbiamo divaricato le strade dopo il Papeete di Salvini e il Conte bis. Ma un giudizio politico diverso su una vicenda contingente non deve rovinare il futuro. Né far mancare il rispetto tra di noi. Buon lavoro a Carlo e agli amici di @Azione_it".