Cossiga, Fida Moro: "Perfino lui applicherebbe per mio padre legge vittime terrorismo"

(Fotogramma)

“Il giudizio sugli uomini lo dà la storia. Per quel che mi riguarda, li giudico in base alla scia di luminosità che lasciano dietro loro. Preferirei trovare dietro alle persone che ho amato, una lunga scia di bontà effusiva che rimane ancora al di là del tempo e dello spazio. Una cosa è certa: se oggi fosse vivo, forse perfino Cossiga avrebbe trovato il modo di applicare la legge in favore delle vittime del terrorismo anche per Moro”. Lo ha detto, a 10 anni dalla morte dell’ex Capo dello Stato Francesco Cossiga, Maria Fida Moro, figlia primogenita di Aldo Moro.