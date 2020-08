Sileri: "Bene chiusura discoteche, massima precauzione"

(Fotogramma)

"Sono dell'avviso che i ragazzi non devono essere trattati da untori ma responsabilizzati. In questo momento, tuttavia, anche se il numero dei contagi in Italia è più basso degli altri paesi, serve grande attenzione. Dove c'è rischio di assembramento, bene la mascherina anche all'aperto negli orari della movida, e la chiusura dei locali. Non siamo in una situazione di allarme, nessun terrore ma massima precauzione". Così il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri commenta in una intervista al portale online Tpi.it la decisione del governo sullo stop alle attività nei locali, presa oggi dopo il vertice urgente tra governo e regioni.