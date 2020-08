Fondazione per la Sussidiarietà e gruppo Adnkronos: "Una giornata di studi sull'archivio Cossiga"

Adnkronos

"Di Cossiga ho ricordi fin dai tempi dell'università: era amico di don Giussani e lo frequentavamo, ci sfidò ad andare a fondo con la conoscenza, con la capacità di costruzione che avevamo dentro, anche polemica. E' stato un grande personaggio che ha avuto un influsso importante sulla vita politica e sociale. Ricordo che partecipò anche al Meeting e ci spronò a osare, a costruire, a essere coraggiosi, anche a criticarci. Lo ricordo come un padre pubblico e l'Italia ha bisogno di padri come lo è stato Cossiga". Lo dice all'AdnKronos Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, mentre ricorre il decennale della morte di Francesco Cossiga.

"Come presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, sarei assolutamente favorevole a promuovere una giornata di studi o un convegno sull'archivio Cossiga. E' nelle nostre corde e accetto volentieri l'invito del gruppo Adnkronos, perché può rappresentare un momento per riscoprire le nostre radici e costruire un'Italia che non abbia un futuro di 'serie B'", ha aggiunto Vittadini.