'Dopo il Covid. #quellicheripartono', talk show live al Meeting di Rimini /Video

Stasera primo appuntamento del Talk show live a cura della Fondazione per la Sussidiarietà, ASviS, Symbola e CDP, intitolato 'Dopo il Covid. #quellicheripartono'. Nel primo giorno del Meeting di Rimini, aperto in mattinata da Mario Draghi, ci s'interroga su come ripartire dopo questa pandemia. Tanti gli interventi previsti oltre al Presidente Giorgio Vittadini ci saranno: Enrico Giovannini, Portavoce ASviS; Mariana Mazzucato, Economista, University College London; Nando Pagnoncelli, sondaggista,Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola; Chiara Saraceno, sociologa, Elisabetta Soglio, Giornalista di Corriere Buone Notizie; Nadia Urbinati, Politologa, Luciano Violante, Presidente Emerito della Camera dei Deputati e presidente di Fondazione Leonardo e Mohammed Yunus, economista e Premio Nobel per la Pace 2006.

